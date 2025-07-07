Bakan Güler, Metan Gazından Zehirlenen Askerleri Hastanede Ziyaret Etti

Bakan Güler, GATA'da Tedavi Gören Askerleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA)'ne sevk edilen askerleri hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile birlikte ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Güler ve beraberindekiler, hastanede görevli doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldılar. Ziyaret sırasında tedavi gören askerler ve aileleriyle bir araya gelen Güler, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavileri için Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavileri için Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret etti.