DOLAR
39,98 -0,2%
EURO
46,9 0,26%
ALTIN
4.293,31 -0,44%
BITCOIN
4.322.905,79 0,55%

Bakan Güler, Metan Gazından Zehirlenen Askerleri Hastanede Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, metan gazı zehirlenmesi sonrası hastanede tedavi gören askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 21:16
Bakan Güler, Metan Gazından Zehirlenen Askerleri Hastanede Ziyaret Etti

Bakan Güler, GATA'da Tedavi Gören Askerleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA)'ne sevk edilen askerleri hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile birlikte ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Güler ve beraberindekiler, hastanede görevli doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldılar. Ziyaret sırasında tedavi gören askerler ve aileleriyle bir araya gelen Güler, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavileri için Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavileri için Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SSB Başkanı Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile Görüştü
2
İzmir Valisi Elban'dan Çeşme Yangınına İlişkin Önemli Açıklamalar
3
Aydın'da Silahlı Saldırı: Özbekistan Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti
4
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 2026 Emlak Vergisi Zamları Görüşüldü
5
Mardin'de Ormanlık Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı
6
İzmir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Zeygah Ritim Topluluğu Yedikule Hisarı'nda Muhteşem Bir Konser Verdi

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu