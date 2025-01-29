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Bakan Güler, TESUD Heyetini Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) heyetini kabul etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:55
Bakan Güler, TESUD Heyetini Kabul Etti

Bakan Güler, TESUD Heyetini Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, TESUD 2'nci Başkanı emekli Albay Gıyasettin Ersoy, TESUD Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Arif Çetinkaya'yı kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Görüşmeye, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) 2’nci Başkanı...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) 2’nci Başkanı Emekli Albay Gıyasettin Ersoy'u (solda) kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) 2’nci Başkanı...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) 2’nci Başkanı Emekli Albay Gıyasettin Ersoy'u (solda) kabul etti.

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