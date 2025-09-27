Bakan Güler: Türk Donanması ve Milli Gemilerle Yeni Altın Çağa

Bakan Güler'den Deniz Kuvvetleri Mesajı: Tarihten Geleceğe Güç

Bakanlığın NSosyal'deki açıklamasına göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Preveze'nin Tarihi Önemi

Bakan Güler, Türkiye'nin tarih boyunca denizlerdeki hakimiyetini cesareti ve kararlılığıyla gösterdiğini belirterek Çaka Bey'in deryadaki faaliyetlerinin Türk denizciliğinin öncüsü olduğunu hatırlattı. Güler, "Türk Donanması, yüzyıllar içerisinde dünyanın en güçlü deniz unsuru haline gelme başarısı göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte Güler, Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerinin 27 Eylül 1538'de Preveze'de kazandığı zaferle dünya denizcilik tarihine damga vurduğunu ve Karadeniz'den sonra Akdeniz'in de bir Türk gölü haline geldiğini vurguladı.

Modern Bir Donanma İnşa Etmenin Gururu

Büyük denizcilerden ilham alarak, yerli ve milli savunma sanayinin sağladığı imkânlarla daha da güçlenen modern bir donanma inşa etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Güler şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milli gemilerimiz, milli denizaltılarımız, fırkateynlerimiz ve ileri teknolojilerimizle dünya denizlerinde etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz gücüyüz."

Bakan, ayrıca "Bundan yaklaşık bir asır önce parasını ödediğimiz halde teslim alamadığımız gemilerimiz, türlü engellemelere ve zorluklara maruz kaldığımız zamanlar oldu. Bu zor günleri hiç unutmadık. Yılmadan yorulmadan çalışmaya devam ettik." sözleriyle geçmişte yaşanan güçlükleri anlattı.

Yeni Bir Altın Çağın Eşiği

Güler, kahraman personelin ve Deniz Kuvvetlerinin uzun yolculuğunda milli savunma sanayi hamlesine katkılarını vurgulayarak, "Bugün Türk denizciliği yeni bir altın çağın arifesindedir ve gücünü daha da pekiştirdikçe bu alandaki en büyük güçlerden biri olacaktır. Geldiğimiz bu üstün seviyeyle gurur duymak hepimizin en doğal hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinin, Kara ve Hava Kuvvetlerinde olduğu gibi Deniz Kuvvetleri envanterine de yeni ürünler dahil ederek donanmanın imkân ve kabiliyetlerini artırdığını belirten Güler, "Bizlere düşen en önemli görev bu gelişimin devamını sağlamak, bunun için artan bir şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, "Mavi Vatan"da ve dünya denizlerinde görevlerini büyük bir adanmışlık duygusuyla ve üstün bir başarıyla yerine getiren Deniz Kuvvetleri personelini yürekten kutladığını belirtti.