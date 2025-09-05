Bakan Güler: Türkiye-Pakistan Savunma İşbirliğini Derinleştiriyoruz

Bakan Güler Pakistan Savunma Günü Resepsiyonuna Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma Günü dolayısıyla Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Konuşmasında iki ülke ilişkilerinin tarihsel derinliğine ve geleceğe dönük stratejik işbirliğine dikkat çekti.

Güler, "Dost ve kardeş Pakistan ile tarihten gelen köklü ilişkilerimizde temel amacımız, sağlam bir güvene dayalı dostluk ve işbirliğimizi her alanda daha da derinleştirerek geleceğe taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Bölgesel Rolü ve İlerleyişi

Bakan Güler, Pakistan'ın bölgesel ve küresel dengelerde söz sahibi bir aktör olduğunu vurgulayarak, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında üstlendiği etkin rollere işaret etti. Ayrıca Pakistan'ın ekonomik kalkınma hamleleri ile savunma ve dış politika vizyonunun uluslararası sistemdeki yerini güçlendirdiğini belirtti.

Savunma ve Çok Yönlü İşbirliği

Güler, iki ülke arasındaki bağların askeri eğitim, ortak tatbikatlar ve savunma sanayi projeleri ile somutlaştığını, işbirliği ve tecrübe paylaşımının en üst seviyelere çıkarıldığını söyledi. Ticaret ve teknoloji alanındaki ortak çalışmaların da yakın işbirliğinin göstergesi olduğunu aktardı.

Özellikle MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen gemilerin, birlikte çalışabilirliği ve ortak başarıyı ortaya koyduğunu belirten Güler, bu tür sonuç odaklı projelerin karşılıklı güvene dayalı daha kapsamlı işbirliklerine zemin hazırladığını ifade etti.

Bakan Güler, Türkiye ve Pakistan arasındaki artan dayanışmanın yalnızca iki ülke için değil, bölgesel barış ve istikrar açısından da kritik öneme sahip olduğunu kaydetti ve uluslararası güvenliğe yönelik tehditlere karşı ortak güçlü duruşun altını çizdi.

Dayanışma, Taziyeler ve Diplomasi

Güler, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle taziyelerini ileterek, iki ülke kardeşliğinin zor zamanlarda birbirine uzanan yardımla pekiştiğini vurguladı. Ayrıca, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve büyükelçilik personelinin çalışmalarına teşekkür etti.

Konuşmasını değerlendiren Güler, gelecek hafta Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, işbirliğini artırmaya yönelik verimli görüşmeler yapmayı planladığını dile getirdi.