Karaçay Barajı'nda Su Yüzde 6'ya Düştü — HATSU 19 Ayda 230 Sondaj

Karaçay Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 6'ya Düştü

Hatay'da son 65 yılın en kurak dönemi yaşanırken, kentin üç ilçesinin içme suyunu sağlayan Karaçay Barajında su seviyesi yüzde 6'ya geriledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), il genelinde 19 ayda 230 sondaj gerçekleştirerek ve 150 içme suyu deposunda bakım-onarım yaparak vatandaşlara kesintisiz su teminini sürdürdü.

Barajda Son Durum

Meteoroloji verilerine göre kent, yağışta son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Geçen yıla göre yağışta yüzde 64 azalma gözlenirken, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin su ihtiyacını karşılayan Karaçay Barajı da etkilendi. Barajın doluluk oranı 2024 yılı Haziran ayında yüzde 100 iken, 2025 yılı Haziran ayında yüzde 35'e geriledi ve Aralık itibarıyla yüzde 6 seviyesine indi.

HATSU'nun Sahadaki Çalışmaları

HATSU, kentin depremin yaralarını sardığı süreçte su teminini kesintisiz tutmak için yoğun çalışma yürüttü. Geride kalan 19 ayda il genelinde 230 sondaj çalışması yapıldı. Su kayıplarını önlemek amacıyla 150 içme suyu deposunda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi; il genelinde ise 1500 kilometre şebeke yenileme çalışması tamamlandı.

HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir: Büyük Karaçay barajımız, Samandağ ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Yaklaşık 57 milyon metreküp kapasitemiz var, bunun 54 milyon metreküpü akit hacmi ve hacmin 35 milyonluk kısmını da içme suyu olarak şehrimize veriyoruz. Özellikle 2024 yılı ilk 6 aylık periyodunda şehrimizde ciddi yağışlar oldu, barajımızın 2024 yılı Haziran ayındaki doluluk oranı yüzde 100 doluydu. Haziran aayından sonra il genelinde ciddi kuraklıkla karşı karşıyayız. Aslında 2024 yılı öncesinde de Amik Ovası havzasında ciddi kuraklık söz konusu. Yıllık yağış oranımızda azalmalar yaşanması ve tarımsal sulama ihtiyacının artmasıyla birlikte özellikle içme suyu tedariği noktasında ilimiz ciddi problemler yaşıyoruz. Şuan çekim yaptığımız nokta da Büyük Karaçay barajının hemen hemen içerisindeyiz. Gövde kotu 350 kotlarında ve biz gövde kotunun alt kısmındayız. Baraj doluluk oranımız bu gün itibariyle yüzde 6 seviyesinde. 2024 yılı Haziran ayında tamamen dolu olan barajımız aynı dönemde yüzde 35 ve bu gün itibariyle de yüzde 6 seviyelerine gerilemiş durumda. Büyük Karaçay Barajımızdan ilimizin 3 ilçesine ağırlıklı olarak su temini yapılıyor.

Etkin Müdahele ve Tasarruf Çağrısı

Cihangir, HATSU'nun saha çalışmaları sayesinde su kayıp oranını düşürdüklerini belirtti: 2024 yılında il genelinde su kayıp oranı yüzde 57 iken, yapılan müdahalelerle bu oran yüzde 52 civarına geriledi. Ayrıca yüzeysel kaynaklar için 100 noktata ıslah çalışması yapıldığını, altyapı metrajının 5 bin 500 kilometre olduğunu ve bir buçuk yıl içinde altyapının dörtte birinin yenilendiğini söyledi. Önümüzdeki hedef, yenileme çalışmalarını 2 bin 500 kilometre'ye çıkarmak.

Cihangir ayrıca kentin kuraklıkla mücadelesinde kritik verileri paylaştı: Ocak ayı itibarıyla Karaçay'dan günlük ortalama 120 bin metreküp su alındığını, bu rakamın bugün 55 bin metreküp'e düştüğünü ve sahada yapılacak operasyonla barajdan alınan suyun bir 10 bin metreküp daha azaltılacağını açıkladı. Ayrıca alınan önlemler olmasaydı 2025 Şubat ayından itibaren kentte yaşayan 600 bin kişinin susuzlukla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Önümüzdeki plan: Cihangir, kış yağışlarının etkili olması halinde ve yürütülen çalışmalarla birlikte 2026 yılında vatandaşlara kesintisiz su teminini sürdüreceklerini vurguladı. Hemşerilere su tasarrufu çağrısı yapan HATSU, abonelere tasarruf aparatları dağıtıyor; okullarda çocuklara suyun sınırsız bir kaynak olmadığı ve tasarrufun önemi anlatılıyor.

HATAY'DA SON 65 YILIN EN KURAK YILININ YAŞANMASIYLA BİRLİKTE KENTİN 3 İLÇESİNİN SU İHTİYACINI KARŞLIAYAN KARAÇAY BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 6'YA DÜŞTÜ.