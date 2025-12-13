Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı, Sultan Nur Ulu'ya Ev Hapsi

Olayın Detayları

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Soruşturma ve Gelişmeler

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takip başlatıldı. Olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile iki kişinin, valiz hazırlayıp yurt dışına kaçmaya hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında diğer üç şüpheli serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, kasten öldürme (tasarlanarak kasten öldürme) şüphesiyle tutuklanırken; Sultan Nur Ulu hakkında adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi ve mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.

İtiraf

Öte yandan Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter’in annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ulu ifadesinde, "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.

Soruşturma kapsamındaki işlemler ve yargı süreci devam ediyor.

