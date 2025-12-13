Kars'tan Küba'ya Aşk: Kübalı Gelinler Kars'a Renk Kattı

Kars'tan Küba'ya uzanan aşk Kars'ı renklendirdi

Karslı 2 kardeş Soner ve Caner Budak’ın, dünyanın öbür ucundan, Küba’dan getirdikleri gelinler şehirde büyük bir sevinç ve merak uyandırdı. Yöresel kültürlerin harmanlandığı bu evlilikler, Kars’ın çok kültürlü dokusuna sıcak bir hava kattı.

Aşkın başlangıcı

Akyaka ilçesinden olan Soner ve Caner Budak, çalışmak için gittikleri Küba’da hayatlarının aşkını buldu. Gençler, Küba’nın sıcakkanlı insanları ve canlı kültürüyle tanıştıktan sonra gönüllerini Daniela Elena Calzada Pedraja ve Daymara Ricardo Lpez’e kaptırdı. Aileleri ikna etme süreci ve kültür farklılıklarına rağmen, iki çift evlenme kararı aldı ve Kars’ta görkemli bir düğünle yuva kurdu; düğünde gençlerin dansları büyük alkış aldı.

Caner Budak, süreçle ilgili olarak şunları söyledi: "Küba’ya gittiğimizde böyle bir düşüncemiz aslında yoktu. Yaşım itibariyle ailem bana sürekli evlen evlen diye baskı da yapıyordu. Eşimle de tanışınca aradığım kişiyi bulmuş oldum aslında, bu kararı öyle vermiş oldum. Ruh eşimi bulmuş oldum. İlk olarak anneme söyledim. Babamın da sonra haberi oldu. Babam zaten olaya çok sıcak baktı. Çok mutlu oldular" dedi.

Soner Budak ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İş için Mayıs ayında Küba’ya gittik. Oradan iş teklifi geldi bize, biz de bu teklifi değerlendirdik. Küba’da 1 hafta sonra eşimle tanıştım. Kahve içmeye 1 kafeye girdik. O gün orada tanıştım. Devamında annesiyle tanıştım. Annesi çok sıcakkanlı birisiydi. Beni aralarında görmekten mutluluk duyduklarını söylediler. Süreç bu şekilde ilerledi ve biz de kendi ailelerimizle bunları tanıştırdık. Her şey güzel geçti. Biz de bunu evliliğe taşıdık" diye konuştu.

Kültürler arası köprü

"Küba sıcağı Kars kışına karıştı" ifadesinin somutlaştığı bu birliktelik, yalnızca iki insanı değil, iki farklı kültürü de bir araya getirdi. Kars’ın meşhur kaz eti, hangel ve kaşarı; Küba’nın egzotik meyveleri ve romu aynı sofrada buluştu. Kübalı gelinler kısa sürede Kars halkının sevgilisi haline geldi; komşular ve akrabalar yeni gelinlere Kars mutfağı ve geleneklerini öğretmek için yarışıyor.

Karslı 2 kardeşin Küba’dan getirdiği gelinler, kente adeta bir aşk rüzgarı estirdi. Mutlu çiftlerin hayatlarını Kars’ta sürdüreceği ve bölgeye daha fazla renk katacağı şimdiden belli oldu.

(SOLDAN SAĞA) SONER BUDAK VE EŞİ DANİELA ELENA CALZADA PEDRAJA, CANER BUDAK VE DAYMARA RİCARDO LPEZ