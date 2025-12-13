Kartal Polis Merkezi'nde Silah Girişimi: Şahıs Bekçinin Silahını Almaya Çalıştı

Olay, 11 Aralık günü saat 20:15 sıralarında Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, S.Ö. (28) isimli şahıs merkeze gelerek kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle otele yerleşmek istediğini beyan etti. Şahsa yardımcı olunması için yönlendirme çalışmaları yapılırken, şahıs yanında bulunan çarşı ve mahalle bekçisi'ne ait beylik silahını almaya çalıştı.

Gelişmeler üzerine merkezde görevli diğer bekçi ve polisler müdahale ederek saldırganı kontrol altına aldı.

Adli ve Sağlık İşlemleri

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. S.Ö. ise tedavi altına alınmak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Kartal'da polis merkezinde hareketli dakikalar kamerada: Bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı