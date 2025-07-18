Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz bu kutlu dönemdeki hedeflerin altını çizdi. Güler, "Nihai hedefimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi daha büyük, ordumuzu da daha güçlü, daha caydırıcı ve daha etkin hale getirmektir," dedi.

Törende, terörsüz bir Türkiye ve kardeşliğin pekiştirilmesi hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Güler, mezun olan personelin eğitimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Jeopolitik Riskler ve Asimetrik Tehditler

Güler, uluslararası jeopolitikte büyük güçlerin rekabetinin yarattığı kritik durumlar karşısında, asimetrik tehditler, vekalet savaşları ve siber güvenlik gibi konuların önemine dikkat çekti. Türkiye'nin, tarihinden aldığı ilhamla, güvenliği, barışı, istikrarı ve insani değerleri korumak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Rolü

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma konusundaki vizyoner dış politikasının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahada en güçlü şekilde temsil edildiğini belirtti. "Kahraman ordumuz, pek çok coğrafyada barış ve istikrarın teminatı olarak görev yapmaktadır," dedi.

Orduyu yerli ve milli savunma sanayisi ile donatmanın yanı sıra, gelecekteki harekât ortamına uygun bir şekilde eğittiklerini ifade eden Güler, mezun olan subayların stratejik düşünme ve liderlik yeteneklerinin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası İlişkilerde İşbirliği

Bakan Güler, 15 farklı ülkeden gelen 80 misafir askeri personeli de kutlayarak, bu eğitimlerin ikili ilişkilerin derinleşmesine katkı sağladığını dile getirdi. "Gönül bağlarımızın yalnızca bugünü değil, yarını da inşa edecek bir dostluğa dönüşmesini temenni ediyorum," şeklinde konuştu.

Güler, "Yıllardır ülkemizin başına musallat olan terör belasından kurtulunca, hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni bir tarihi sayfa açılmış olacaktır," diyerek sözlerini sonlandırdı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki 14'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 7'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki 14'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 7'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.