Bakan Güler, Yalova ve Balıkesir'deki Askeri Birlikleri Ziyaret Etti

Bakan Güler, Yalova ve Balıkesir'deki Askeri Birliklerde İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yalova'daki Hava Meydan Komutanlığı ile Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Güler'in ziyareti, Bakanlıktan yapılan açıklama ile duyuruldu. Yalova'daki Hava Meydan Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak devam eden faaliyetleri gözden geçiren Bakan Güler, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Bandırma'ya geçti.

6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda da incelemelerde bulunan Bakan Güler, burada yürütülen faaliyetler hakkında talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.