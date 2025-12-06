Bakan Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'nda Al Thani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu için Doha'da bulunurken Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:10
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Fidan, forum marjında Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi.

