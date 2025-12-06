Bakan Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'nda Al Thani ile Görüştü

Bakan Hakan Fidan, Doha'da Al Thani ile Görüştü

23. Doha Forumu kapsamında gerçekleşen görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Fidan, forum marjında Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi.

