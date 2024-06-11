Bist 100
10.046,53 0%
DOLAR
32,39 0,19%
EURO
34,91 0,09%
ALTIN
2.386,99 -0,11%

Bakan İbrahim Yumaklı: 2024 yılında tarım arazileri yeni yatırımlarla suya kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında yapılacak yatırımlarla sulamaya açılan ve toplulaştırılan alan miktarını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 10:43
Bakan İbrahim Yumaklı: 2024 yılında tarım arazileri yeni yatırımlarla suya kavuşacak

Tarım arazileri yeni yatırımlarla suya kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gerçekleştirilecek yatırımlarla sulamaya açılan alanın 7,1 milyon hektardan 7,23 milyon hektara, toplulaştırılan alan miktarının ise 7,3 milyon hektardan 7,9 milyon hektara çıkarılacağını belirtti.

Küresel ısınmanın etkileri ve gıda arz güvenliği konularına dikkat çeken Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün sulama yatırımlarına hız verdiğini ifade etti. Bu yatırımlar sayesinde Türkiye’nin teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazilerinin yüzde 80’ine karşılık gelen 7,1 milyon hektar arazi sulamaya açıldı.

Bakan Yumaklı, dünya nüfusunun artması ve temiz, güvenli gıdaya olan talebin hızla yükselmesi nedeniyle sulamanın önemine vurgu yaptı. Sulamanın tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırım olduğunu belirten Yumaklı, sulu tarımın hem tarım sektörüne hizmet sunduğunu hem de diğer sektörlere itici bir güç olduğunu ifade etti.

2024 yılında yapılacak yatırımlarla sulamaya açılan alanın ve toplulaştırılan alan miktarının artırılacağını belirten Bakan Yumaklı, bu yıl içinde 65 adet sulama tesisi ve 23 adet toplulaştırma projesinin tamamlanarak hizmete sunulacağını bildirdi.

Bu yıl içinde tamamlanacak projeler arasında Konya Ovası 1,2,3 sulamaları ikmali, Çorum Koçhisar sulaması 2. kısım, Samsun 19 Mayıs Barajı sulaması, Diyarbakır Silvan Kuruçay Barajı sulaması ve Kayseri Bünyan Elbaşı-Karadayı sulaması projeleri bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretlilerin haberi dahi yok! Maaşlarından 4 bin 226 TL eksildi

Bakanlık tam 25.000 asker alımı yapacak! Son başvuru tarihi duyuruldu

Mayıs ayında bu otomobiller kapış kapış gitti! Zirvedeki marka şaşırtacak

Akbank sabah 09.00’da duyurdu! Her alışverişin yüzde 10’u bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! 81 ildeki tüm emeklilere tarih verildi

Asgari ücretlilerin haberi dahi yok! Maaşlarından 4 bin 226 TL eksildi

Özel sektör çalışanlarına 10 gün içinde okkalı ödeme! Herkes bu parayı alacak

Akbank sabah 09.00’da duyurdu! Her alışverişin yüzde 10’u bedavaya gelecek

O şartı sağlayan öğrencilere 5000 TL ulaşım desteği! Şartlar açıklandı

Araçları sattıracak zam tarihi verildi! 8 TL birden artıyor

Bakanlık tam 25.000 asker alımı yapacak! Son başvuru tarihi duyuruldu

İstanbullulara son dakika müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak

Belgesini getiren belediyede işe alınacak! Belediye dev personel alımını başlattı

Emeklilere ballı kaymaklı müjde! Artık tek kuruş para ödemeyecekler

Mayıs ayında bu otomobiller kapış kapış gitti! Zirvedeki marka şaşırtacak

Bir türlü uyuyamıyorsanız hemen deneyin! 10 saat kesintisiz uyutuyor