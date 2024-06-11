Bakan İbrahim Yumaklı: 2024 yılında tarım arazileri yeni yatırımlarla suya kavuşacak

Tarım arazileri yeni yatırımlarla suya kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gerçekleştirilecek yatırımlarla sulamaya açılan alanın 7,1 milyon hektardan 7,23 milyon hektara, toplulaştırılan alan miktarının ise 7,3 milyon hektardan 7,9 milyon hektara çıkarılacağını belirtti.



Küresel ısınmanın etkileri ve gıda arz güvenliği konularına dikkat çeken Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün sulama yatırımlarına hız verdiğini ifade etti. Bu yatırımlar sayesinde Türkiye’nin teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazilerinin yüzde 80’ine karşılık gelen 7,1 milyon hektar arazi sulamaya açıldı.

Bakan Yumaklı, dünya nüfusunun artması ve temiz, güvenli gıdaya olan talebin hızla yükselmesi nedeniyle sulamanın önemine vurgu yaptı. Sulamanın tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırım olduğunu belirten Yumaklı, sulu tarımın hem tarım sektörüne hizmet sunduğunu hem de diğer sektörlere itici bir güç olduğunu ifade etti.

2024 yılında yapılacak yatırımlarla sulamaya açılan alanın ve toplulaştırılan alan miktarının artırılacağını belirten Bakan Yumaklı, bu yıl içinde 65 adet sulama tesisi ve 23 adet toplulaştırma projesinin tamamlanarak hizmete sunulacağını bildirdi.

Bu yıl içinde tamamlanacak projeler arasında Konya Ovası 1,2,3 sulamaları ikmali, Çorum Koçhisar sulaması 2. kısım, Samsun 19 Mayıs Barajı sulaması, Diyarbakır Silvan Kuruçay Barajı sulaması ve Kayseri Bünyan Elbaşı-Karadayı sulaması projeleri bulunuyor.