DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

Bakan İbrahim Yumaklı Düzce'de: Valilikten Mutfak Sanatları Merkezi'ne Ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Düzce'de Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:00
Bakan İbrahim Yumaklı Düzce'de: Valilikten Mutfak Sanatları Merkezi'ne Ziyaret

Bakan İbrahim Yumaklı Düzce temaslarını sürdürdü

Valilik ziyareti, parti temasları ve il müdürlüğü programı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programı kapsamında Düzce'ye gelerek bir dizi ziyarette bulundu. İlk durağı olan Valilikte, protokol üyeleri ve il yöneticileri tarafından karşılandı.

Valilikte Bakan Yumaklı'yı Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, kent protokolü ve valilik personeli karşıladı. Heyetle selamlaşan Yumaklı'ya, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi ve ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yumaklı, kapalı gerçekleşen programın ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer tarafından karşılanan Yumaklı, parti yetkilileriyle bir süre görüştü.

Programa devam eden Bakan, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Müdürü Esra Uzun ve müdürlük personeli tarafından karşılanan Yumaklı, basına kapalı düzenlenen programda müdürlük çalışanlarına hitap etti.

Günün son durağında ise Bakan Yumaklı, Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretler, il yönetimi ve kurumlarla yapılan görüşmeler çerçevesinde tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 2), Düzce'de ziyaretlerde bulundu. Düzce Valiliği'ni...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 2), Düzce'de ziyaretlerde bulundu. Düzce Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı'yı, yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçeklerle karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 2), Düzce'de ziyaretlerde bulundu. Düzce Valiliği'ni...

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
2
Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları
3
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı
4
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te
5
Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
6
Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım