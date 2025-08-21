Bakan İbrahim Yumaklı Düzce'de: Valilikten Mutfak Sanatları Merkezi'ne Ziyaret

Bakan İbrahim Yumaklı Düzce temaslarını sürdürdü

Valilik ziyareti, parti temasları ve il müdürlüğü programı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programı kapsamında Düzce'ye gelerek bir dizi ziyarette bulundu. İlk durağı olan Valilikte, protokol üyeleri ve il yöneticileri tarafından karşılandı.

Valilikte Bakan Yumaklı'yı Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, kent protokolü ve valilik personeli karşıladı. Heyetle selamlaşan Yumaklı'ya, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi ve ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yumaklı, kapalı gerçekleşen programın ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer tarafından karşılanan Yumaklı, parti yetkilileriyle bir süre görüştü.

Programa devam eden Bakan, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Müdürü Esra Uzun ve müdürlük personeli tarafından karşılanan Yumaklı, basına kapalı düzenlenen programda müdürlük çalışanlarına hitap etti.

Günün son durağında ise Bakan Yumaklı, Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretler, il yönetimi ve kurumlarla yapılan görüşmeler çerçevesinde tamamlandı.

