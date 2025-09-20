Bakan İbrahim Yumaklı Sakarya'da: Sapanca Gölü ve Barajlar Masada

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:28
Bakan İbrahim Yumaklı Sakarya'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kentteki temasları çerçevesinde hem yerel yönetim hem de siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir ziyareti ve proje değerlendirmesi

Yumaklı, Vali Rahmi Doğan ile birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan kentteki çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.

Alemdar, görüşmede özellikle Sapanca Gölü'ndeki kritik süreci, Çamdağı ve Ballıkaya barajları konusundaki ihtiyacı ile Sakarya Nehri çevresi için planladıkları projeyi Bakan Yumaklı'ya aktardı.

Siyasi ve idari temaslar

Büyükşehir'deki görüşmelerin ardından Yumaklı, MHP Sakarya İl Başkanlığı'na geçerek MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve partililerle görüştü. Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve günün ilerleyen saatlerinde AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Eşlik eden isimler

Yumaklı'ya ziyaretlerinde, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ile partililer eşlik etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde öncelikli gündem maddelerinin altyapı, su kaynakları yönetimi ve bölgesel projeler olduğu vurgulandı.

