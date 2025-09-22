Bakan İbrahim Yumaklı Sivas'ta Tarım ve Hayvancılık Desteklerini Açıkladı

Bakan Yumaklı Sivas'ta Tarım Sektörüyle Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas'ta düzenlenen toplantıda tarım sektörü temsilcileriyle buluştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki program kapsamında Yumaklı, sektörün güncel verilerini ve uygulanan destek politikalarını paylaştı.

Güncel Hayvancılık Verileri

Bakan Yumaklı, TÜİK verilerine atıfta bulunarak, 'TÜİK tarafından yayımlanan haziran ayı verilerine göre, 2023 Aralık ayından bu yana büyükbaş varlığımız yüzde 3,6 artışla 17,2 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise yüzde 11,6 artışla 58,2 milyon başa yükselmiş durumda.' dedi.

İklim Riski ve Sektöre Müdahale

Yumaklı, tarım, orman ve su sektörlerinin küresel olarak kritik öneme sahip olduğunu vurguladı ve küresel ısınma ile iklim değişikliğinin sektöre en büyük riskleri getirdiğine dikkat çekti. 'Bir bölgede selle, bir bölgede ise orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Zirai dondan etkilenen üreticilere destek sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Yumaklı, tarım, gıda, orman ve su alanındaki çalışmalara dört koldan devam ettiklerini söyledi.

Dezenformasyon ve Bilgilendirme

Yumaklı, yapılan çalışmaları görmeyenlerin veya görmek istemeyenlerin dezenformasyondan vazgeçmediğini belirterek, 'Allah’a şükür sektörümüze yönelik bu dezenformasyonlar bizlerin moralini bozmuyor. Her zaman bunu yaptılar... Biz de bıkmadan, usanmadan il il, ilçe ilçe gezerek yaptıklarımızı anlatmaya devam ediyoruz.' diye konuştu. Özellikle dijital platformlarda yayılan asılsız iddiaların yapılan işleri gölgelediğini söyledi.

Su Odaklı Üretim Planlaması

Bakan, tarımsal üretimde suyu merkeze alan politikalar geliştirdiklerini ve tarımsal üretim planlamasını devreye aldıklarını belirtti: 'Artık hangi ürünü, nerede üreteceğiz, bunun planlamasını önceden yapıyoruz.'

Bitkisel Üretim Destekleri

Yumaklı, geçen hafta açıklanan destek miktarlarında üretim maliyetleri dikkate alınarak önemli artışlar yapıldığını söyledi. Destek artışlarına ilişkin verdiği detaylar şunlar:

• Destek katsayısını 2026 üretim sezonu için dekara yüzde 27 artırarak 310 liraya çıkardık.

• Buğday ve arpada dekar başına 2026'da 806 lira (yüzde 27 artış).

• Dane mısırda dekar başına 806 lira (yüzde 65 artış).

• Mercimek ve nohutta dekar başına 620 lira (yüzde 27 artış).

• Patates ve soğanda dekar başına 620 lira (yüzde 27 artış).

Ayrıca su kısıtı desteği, katı organik–organomineral gübre desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği de verilmektedir.

Hayvancılıkta Yeni Yol Haritası ve Destekler

Yumaklı, hayvansal üretimde geçen yıl yeni bir yol haritası çizildiğini ve uygulamaların başladığını belirterek ana hedefleri şöyle sıraladı: anaç hayvan sayısını artırmak, aile işletmelerini güçlendirmek, kadın ve gençlerin hayvancılığa katılımını artırmak.

Hayvancılık desteklerine ilişkin verilen rakamlar:

• Buzağı desteğini yüzde 40 artışla 1.400 liraya yükselttik.

• Malaklar için desteği yüzde 180 artışla 2.800 liraya ulaştırdık.

• Kuzu ve oğlak desteğini yüzde 50 artışla 300 liraya çıkardık.

• Çoban desteğini yüzde 125 artışla 81.000 liraya yükselttik.

Yumaklı, ayrıca üretim planlaması kapsamında süt, besi, küçükbaş ve kanatlı üretim bölgeleri oluşturduklarını, planlama kapsamındaki illerde yapılacak yatırımlara ekstra teşvik ve destekler verildiğini söyledi. Sivas'ın hem küçükbaş hem de besi üretim bölgesi olarak bu avantajı kullanmasının beklendiği vurgulandı.

TARSİM ve Don Zararlarına Yönelik Ödemeler

Zirai don olaylarından etkilenen çiftçilere ilişkin bilgi veren Yumaklı, 65 ilde 16 meyve ürününün önemli ölçüde etkilendiğini ve Türkiye genelinde 471 bin üreticinin dondan etkilendiğini aktardı. 'TARSİM sigortası kapsamında olanların ödemelerini yaptık. TARSİM’li olup don sigortası olmayan ve hiç sigortası olmayanların destekleme ödemesine yakın zamanda başlayacağız. İnşallah kasım ayı sonuna kadar toplamda 46,5 milyar lirayı çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız.' dedi.

Sivas özelinde ise 3 bin 700 üreticiye 125 milyon lirayı kasım ayı sonuna kadar ödeyeceklerini belirtti. Bu ödemelerin kayısı, elma, ceviz, badem ve armut üreticilerini kapsadığı ifade edildi.

Toplantı ve Katılımcılar

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından sektör temsilcilerinin talep ve sorunlarını dinledi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve sektör temsilcileri katıldı.