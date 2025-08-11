DOLAR
Bakan Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerini Değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 12:57
Bakan Işıkhan, Eğitim ve Bilim Hizmetleri Kolu ile Toplantı Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri çerçevesinde Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu ile bir araya geldi. Toplantıda, müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaçlar ve talepler değerlendirildi.

Talepler ve Gelecek Planları

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyonu ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın ve temsilcileri ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum."

