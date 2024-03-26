Bakan Işıkhan: Ankara'da "Şampiyonlar Ligi" gibi bir kadro var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin Türk siyasi tarihindeki önemine vurgu yaparak, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Işıkhan, Altındağ ilçesinin mevcut belediye başkanı Veysel Tiryaki'yi tekrar seçmek için destek çağrısında bulundu.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan 31 Mart seçimlerinde Türkiye Yüzyılı şehirlerini gerçek belediyecilik anlayışıyla buluşturacaklarını vurguladı. Cumhur İttifakı'nın Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'nin ilçeyi marka haline getirdiğini belirten Işıkhan, Tiryaki'nin başarılı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulundu.

Bakan Işıkhan, Ankara'da "Şampiyonlar Ligi" niteliğinde bir kadronun bulunduğunu ifade ederek, Büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki birlik ve uyumun devam edeceğini söyledi. Altındağ ilçesinde Veysel Tiryaki'nin başkanlığında Ankara'nın altın çağının devam edeceğini belirten Işıkhan, Mamak ilçesinde de Asım Balcı'nın başarılı performansıyla kent kalkınmasının hız kazanacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, Altındağ'da gerçekleştirilen iftar programında, Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek mesajları vererek, Türkiye'nin geleceği için önemli olan bu seçimlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etme çağrısı yaptı. Işıkhan, AK Parti davasına gönül veren herkesin desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, Altındağ'ın ve Ankara'nın kalkınması için çalışacaklarını belirtti.

Programda, AK Parti'nin Altındağ İlçe Teşkilatı üyeleri ve yerel yöneticilerin yanı sıra bölge sakinleri de hazır bulundu. İftar programı, Altındağ ilçesindeki seçim çalışmalarına destek amacıyla düzenlenmişti.