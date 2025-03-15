Bakan Işıkhan Aydın'da İftarda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'da düzenlenen "Vefa İftarı" programında konuştu. Işıkhan, her bir şehrimizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş özel politikalarla, maksimum verim odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz şeklinde açıklamalarda bulundu.

Din ve Dayanışmanın Önemi

Bakan Işıkhan, programda partinin kuruluşundan bu yana hayatını kaybeden teşkilat mensuplarına Allah'tan rahmet diledi. Ramazan ayının paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın getirisi olduğunu ifade eden Işıkhan, tüm insanlığa huzur dileğinde bulundu.

AK Parti'nin Başarılı İcraatları

Işıkhan, AK Parti'nin yol arkadaşlığına duyduğu vefa ile fark yaratan bir parti olduğunu belirterek, iktidara geldikleri günden bu yana birçok eser ve icraat hayata geçirdiklerini vurguladı. Ülkenin hukuksuz davalar, terör, ekonomik krizler gibi zorluklara karşı direnerek bugüne ulaştığını sözlerine ekledi.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Bakan, mahallelerden başlayarak büyütme hedefimiz doğrultusunda, Aydınlı teşkilat mensuplarının azmi ve samimiyetine güvendiğini belirtti. Türkiye Yüzyılı hedefinin şehirlerde hayata geçmesini için çalışacaklarının altını çizdi.

Dualar ve Tarihi Referanslar

Işıkhan, konuşmasını, Filistin'deki mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz için dualarımız var diyerek tamamladı. Ayrıca, Aydın'ın yetiştirdiği demokrasi şehidi Adnan Menderes'i unutmamak gerektiğini vurguladı.

Programda, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu da bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinliğe, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve eski milletvekilleri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin Efeler İlçe Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin Efeler İlçe Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programına katıldı.