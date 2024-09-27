Bakan Işıkhan, Bilecik'te Türkiye Buluşmaları'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Işıkhan, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vurgusu Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bilecik'te düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu. Işıkhan, "Öncelikle içeride ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerimizi başarıya ulaştırmak, sonrasında küresel ölçekte Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkarmak arzusundayız" ifadelerini kullandı.

Bilecik ve Tarihi Önemi

Bakan Işıkhan, Bilecik'in tarihi kimliğine değinerek, "Osmanlı Devleti'nin 700 yıl önce kök saldığı bu topraklar, Türkiye Yüzyılı'nın kalbi olacak" dedi. Işıkhan, geçmişten gelen mirasın gelecek konusunda yol gösterici olduğunu belirtti.

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Endişeleri de paylaşan Işıkhan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünün günümüzde de devlet-millet ilişkisini güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Geleceği İçin Çağrı

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin, Türkiye'nin geleceğini ışıkla donatmaya çalıştığını dile getirdi. "Daha adil bir dünya mümkün" diyerek, küresel adaletin sağlanması adına çaba göstereceklerini vurguladı.

İleriye Dönük Amaçlar

Bakan Işıkhan, yerli ve milli teknoloji hamlelerinin devam edeceğini belirterek, "Devlet-millet birliği temelinde her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın Amacı ve Hedefleri

"Türkiye Buluşmaları" programlarının kapsamında, ülkenin geleceği için çözüm odaklı öneriler üzerinde durulacağını belirten Işıkhan, 81 ilde bu buluşmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Işıkhan, konuşmasında, "Bizim bu millete sözümüz var. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz" ifadlerine yer verdi. Ayrıca, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret edip fidan dikimi gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol), bir dizi programa katılmak üzere geldiği Bilecik'te, Valiliği ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Valiliğe gelişinde, Vali Şefik Aygöl (sağ) tarafından karşılandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol), bir dizi programa katılmak üzere geldiği Bilecik'te, Valiliği ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Valiliğe gelişinde, Vali Şefik Aygöl (sağ) tarafından karşılandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol), bir dizi programa katılmak üzere geldiği Bilecik'te, Valiliği ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Valiliğe gelişinde, Vali Şefik Aygöl (sağ) tarafından karşılandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol), bir dizi programa katılmak üzere geldiği Bilecik'te, Valiliği ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Valiliğe gelişinde, Vali Şefik Aygöl (sağ) tarafından karşılandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol), bir dizi programa katılmak üzere geldiği Bilecik'te, Valiliği ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Valiliğe gelişinde, Vali Şefik Aygöl (sağ) tarafından karşılandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol), bir dizi programa katılmak üzere geldiği Bilecik'te, Valiliği ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Valiliğe gelişinde, Vali Şefik Aygöl (sağ) tarafından karşılandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol), bir dizi programa katılmak üzere geldiği Bilecik'te, Valiliği ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Valiliğe gelişinde, Vali Şefik Aygöl (sağ) tarafından karşılandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol), bir dizi programa katılmak üzere geldiği Bilecik'te, Valiliği ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Valiliğe gelişinde, Vali Şefik Aygöl (sağ) tarafından karşılandı.