Bakan Işıkhan Bitlis'te Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Vizyonunu Açıkladı

Bakan Işıkhan, Çalışma Hayatı Buluşmaları Programında Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bitlis'te düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde gelinen noktayı değerlendirerek, "Bundan sonra artık enerjimizi terörle mücadeleye değil üretime, istihdama, kalkınmaya, adalete ve huzura harcayacağız. Türkiye, barışla yükselecek, kardeşlikle büyüyecek ve hep birlikle kazanacağız." dedi.

Şehitlere Saygı ve Kenti Tanıma

Bakan Işıkhan, konuşmasında Bitlisli şehitler Celattin Uyanık ve Mahsun Yeşildemir'e de değinerek, ailelerine başsağlığı diledi. Bitlis'in tarihte önemli rol oynayan bir şehir olduğuna vurgu yapan İŞKUR Bakanı, kentle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bitlis’in Ekonomi Vizyonu

Işıkhan, 24 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim, sanayi, tarım, turizm gibi birçok alanda başarılar elde edildiğini belirtti ve Bitlis'in bu süreçte önemli katkılar sunduğunu ifade etti. TRB-2 Bölgesi'nde istihdam oranının %39,5 olduğunu, işsizlik oranının %15,3, iş gücüne katılım oranının ise %46,6 olduğunu aktardı.

Mali Destek ve Yatırımlar

Bitlis'teki iş gücü piyasası araştırmaları sonucunda en fazla açık iş olan mesleklerin belirlendiğini belirten Işıkhan, 2002-2025 döneminde toplam 36,501 vatandaşın işe yerleştirildiğini duyurdu. Kentteki 3,652 iş yerinin SGK ve İŞKUR teşviklerinden yararlandığını da belirterek, toplam teşvik tutarının 2,1 milyar lirayı aştığını vurguladı.

Hedef: Kalkınma ve Üretim