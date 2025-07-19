Bakan Işıkhan Bitlis'te Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Vizyonunu Açıkladı

Bakan Işıkhan, Çalışma Hayatı Buluşmaları Programında Konuştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bitlis'te düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde gelinen noktayı değerlendirerek, "Bundan sonra artık enerjimizi terörle mücadeleye değil üretime, istihdama, kalkınmaya, adalete ve huzura harcayacağız. Türkiye, barışla yükselecek, kardeşlikle büyüyecek ve hep birlikle kazanacağız." dedi.
Şehitlere Saygı ve Kenti Tanıma
Bakan Işıkhan, konuşmasında Bitlisli şehitler Celattin Uyanık ve Mahsun Yeşildemir'e de değinerek, ailelerine başsağlığı diledi. Bitlis'in tarihte önemli rol oynayan bir şehir olduğuna vurgu yapan İŞKUR Bakanı, kentle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bitlis’in Ekonomi Vizyonu
Işıkhan, 24 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim, sanayi, tarım, turizm gibi birçok alanda başarılar elde edildiğini belirtti ve Bitlis'in bu süreçte önemli katkılar sunduğunu ifade etti. TRB-2 Bölgesi'nde istihdam oranının %39,5 olduğunu, işsizlik oranının %15,3, iş gücüne katılım oranının ise %46,6 olduğunu aktardı.
Mali Destek ve Yatırımlar
Bitlis'teki iş gücü piyasası araştırmaları sonucunda en fazla açık iş olan mesleklerin belirlendiğini belirten Işıkhan, 2002-2025 döneminde toplam 36,501 vatandaşın işe yerleştirildiğini duyurdu. Kentteki 3,652 iş yerinin SGK ve İŞKUR teşviklerinden yararlandığını da belirterek, toplam teşvik tutarının 2,1 milyar lirayı aştığını vurguladı.
Hedef: Kalkınma ve Üretim
Bakan Işıkhan, "Gabar'daki günlük petrol üretimimiz sürekli artıyor. Bu millet artık terörü değil, kalkınmayı konuşmak istiyor." diyerek, bölgenin Türkiye'nin yeni üretim üssü olacağını belirtti. "Devlet ve millet arasındaki görünmez duvarları yıkıyoruz" Vali Ahmet Karakaya, Bitlis'in sanayide katettiği mesafeyi ve üretime yönelik fabrikaların sayısını gündeme getirdi. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise ildeki potansiyelin artırılarak gençlere iş imkanı sunma hedefini vurguladı. Program, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Tatvan Ticaret Odası Başkanı Bilal Adabağ, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve yerel iş insanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bitlis Belediyesini ziyaret etti. Işıkhan, burada, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (solda) ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay (sol 2) ile çocuklar tarafından çiçekle karşılandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bitlis Belediyesini ziyaret etti. Işıkhan, burada, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (solda) ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay (sol 2) ile çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.
Yerel Destekler ve İşbirliği Vurgusu
Vali Ahmet Karakaya, Bitlis'in sanayide katettiği mesafeyi ve üretime yönelik fabrikaların sayısını gündeme getirdi. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise ildeki potansiyelin artırılarak gençlere iş imkanı sunma hedefini vurguladı.
Program, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Tatvan Ticaret Odası Başkanı Bilal Adabağ, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve yerel iş insanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bitlis Belediyesini ziyaret etti. Işıkhan, burada, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (solda) ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay (sol 2) ile çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bitlis Belediyesini ziyaret etti. Işıkhan, burada, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (solda) ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay (sol 2) ile çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.