Bakan Işıkhan’dan açıklama! Çalışan annelere destek projesine 12.246 başvuru yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni başlatılan proje hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yürütülmeye devam edilen Avrupa Birliği destek projesiyle çalışan annelere destek ödemesi sağlanacağı paylaşılmıştı. 7 Bin anneye 12 ay boyunca 325 Euroluk destek verileceği aktarılan bu projelere 2 gün içerisinde toplamda 12.246 başvuru yapıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışan annelere yönelik destek projesinin detaylarını paylaştı. Işıkhan, kadın istihdamını desteklemek ve kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)" projesinin başlatıldığını belirtti.





Proje; Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneleri kapsıyor. Toplamda 20 ay sürecek olan projeye 15.3 milyon euro bütçeli ayrıldı. 12 ay boyunca 3.500 anne ve 3.500 bakıcı olmak üzere toplamda 7.000 kadının kayıtlı istihdamını destekleyecek. Her bir anneye aylık 325 euro destek sağlanacak. 3 Haziran'da başlayan ön kayıt sürecinde 12.246 başvuru alındı ve kesin kayıtlar temmuzda tamamlanacak. Teşvik ödemeleri Ağustos 2024'te başlayacak ve proje 25 Ekim 2025'te sona erecek.

İş – Pozitif Projesi kapsamında 636 Milyon ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş-Pozitif Projesi kapsamında yaklaşık 636 milyon lira ödendiğini açıkladı. Projenin, kadın istihdamını artırmayı hedeflediğini belirten Işıkhan, projenin 9 Şubat'ta Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatıldığını ve bugüne kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettiğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla 2021'de başlatılan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-UP) kapsamında; Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul'da 4 bin kadın işverene ve işyerlerinde ek olarak işe aldıkları 4 bin kadın çalışan için 25 ayda toplam 635,9 milyon lira ödeme yapıldığını belirtti. Bakan Işıkhan ek olarak gençler ve engelliler için de benzer projelerin hayata geçirileceğini söyledi.