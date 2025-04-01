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Bakan Işıkhan'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, boykot çağrılarına karşı net mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 23:40
Bakan Işıkhan'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Bakan Işıkhan, Boykot Çağrılarına cevap Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, muhalefetin gündeme getirdiği boykot çağrılarına sert bir yanıt verdi. Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu çağrıların emekçilere, girişimcilere ve sanayicilere zarar vereceğine dikkat çekti.

Emekçilerin Yanındayız

Bakan Işıkhan, "Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır" şeklinde konuştu. Bu açıklama, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından başlatılan boykot çağrılarına karşı bir duruş sergileme amacı taşımakta.

Işıkhan, çalışanın, üretenin ve ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, muhalefetin bu tür girişimlerinin topluma zarar vermekten başka bir işe yaramayacağını ifade etti.

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