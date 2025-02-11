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Bakan Işıkhan'dan Emekli İkramiyesi Açıklaması: Rakam Söylemek İçin Henüz Erken

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kamu personeli ve haklarıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:11
Bakan Işıkhan'dan Emekli İkramiyesi Açıklaması: Rakam Söylemek İçin Henüz Erken

Bakan Işıkhan'dan Emeklilere Bayram İkramiyesi Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi" programında emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili olarak, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa, bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız." şeklinde konuştu.

Kamu Personelinin Önemi Vurgulandı

Bakan Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan raporun tanıtım toplantısında, kamu yönetiminin temel taşının memurlar olduğunu ifade ederek, "Kamu personel sistemimiz sadece bir mevzuat meselesi değil, aynı zamanda devletin vatandaşıyla kurduğu bağın temelini oluşturmaktadır." dedi.

Işıkhan, Türkiye'nin kamu personel sisteminin, ekonomik, sosyal ve demografik değişimlere ayak uydurması gerektiğinin altını çizerek, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bu uzun süre içerisinde gerekli güncellemeleri talep ediyor. Bugün kamu personel sistemini modern ihtiyaçlara uygun hale getirmek için reformlara ihtiyaç duyduğumuz açıktır." dedi.

Kamu Görevlilerinin Haklarını Koruma Vurgusu

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu görevlilerinin haklarını korumayı öncelikli mesele haline getirdiğini belirterek, bu kapsamda çok sayıda reformun hayata geçirildiğini aktardı.

Işıkhan, sendikacılığın demokrasinin önemli bir unsuru olduğunu vurgulayarak, 2010 yılında kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıdıklarını hatırlattı. Kamu sendikacılığının Türkiye'de güçlü bir konumda olduğunu belirtirken, Türkiye Kamu-Sen'in de bu gücün önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme görüşmelerinin 2026-2027 yıllarını kapsayacağını kaydederek, amacının memurların haklarını korumak ve kamu kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendirmek olduğunu belirtti.

Memurların mutluluğu, devletin ve milletin mutluluğudur diyen Işıkhan, kamu çalışanlarının hakları için yürütülen mücadelenin önemine değinerek, güçlü kamu yönetiminin Türkiye’nin büyümesinde önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi"...

Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi" raporunun tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programda konuşma yaptı.

Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi"...

Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi" raporunun tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programda konuşma yaptı.

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