Bakan Işıkhan'dan Kadın İstihdamını Destekleyen Açıklama

Bakan Işıkhan'dan Kadın İstihdamına Destek Projesi Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" çerçevesinde, çalışan annelere bu yıl 3 ilde 15 milyon lira'dan fazla destek sağlanacağını bildirdi.

Çalışan Annelerin Yanında

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Proje sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmalarını desteklediklerini ve sigortalı, eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini ifade etti.

Destek Miktarları ve Süresi

Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülecek projeye 2025 yılına kadar toplam 15 milyon lira'dan fazla destek sağlanacak. Proje, 20 ay süreyle yürütülecek olup, bu yılki aylık destek tutarları ise şöyle belirlenmiştir: