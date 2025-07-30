Bakan Işıkhan'dan Kamu İşçilerine Zam Açıklaması

Bakan Işıkhan, Kamu İşçilerine Yönelik Zam Görüşmelerini Değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerinin zam görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde bu yılın ikinci 6 ayı için temmuz-aralık dönemi enflasyon oranının teklif edildiğini belirten Işıkhan, ancak bu teklifin kamuoyuna yanlış bir şekilde yansıtıldığını ifade etti.

Sosyal Diyalog Vurgusu

Işıkhan, yazılı açıklamasında, kamu işçilerine yönelik protokol görüşmelerinin şubat ayından bu yana devam ettiğini hatırlattı. Sürecin her aşamasında sendikalarla sosyal diyaloğu güçlü tutma çabası içerisinde olduklarını belirterek, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından yapılan istişarelerle birçok teklifin sendikalara iletildiğini aktardı.

Önerilen Enflasyon Teklifi

Işıkhan, 18 Temmuz'da sunulan ilk dönem için %24 ve ikinci dönem için gereken enflasyon oranının farklı noktalara çekildiğini vurguladı. "İlk 6 ay için verilen %24'lük teklif, enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor," diyerek, bu durumun çalışanların haklarına zarar vermemek adına atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Net Rakamlarla Teklif Sunumu

Bakan Işıkhan, net rakamlarla son teklifi iletmek amacıyla TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerini davet ettiklerini ancak TÜRK-İŞ'in davete katılmadığını, HAK-İŞ'in katıldığını ve teklifi kendilerine ilettiklerini kaydetti. Işıkhan, teklifin içerdiği %24'lük artış ile %11'lik ikinci dönem teklifinin temmuz-aralık oranlarını dikkate alarak hazırlandığını söyledi.

Kalıcı Refah Hedefi

Ağustos ayının, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin yapılacağı bir dönem olduğunu belirten Işıkhan, kamu işçilerinin ve memurların mali disiplin ve enflasyon hedeflerine zarar vermeden, çalışma barışını koruyacak bir artış gündemiyle hareket edeceklerini belirtti.

Işıkhan, "Tüm çalışanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmanın gayreti içerisindeyiz," diyerek, bu hedef doğrultusunda yapıcı bir tutumla süreçleri tamamlamaya çalışacaklarını ifade etti.

Önemli Artışlar ve Haklar

2023-2024 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında kamu işçilerinin ücretlerine, 2023 yılının ilk 6 ayında refah payı dahil %45, ikinci 6 ayda ise %15 oranında artış yapıldığını hatırlatan Işıkhan, ayrıca enflasyon farkının ödendiğine de dikkat çekti. Brüt ücreti 15 bin liranın altında olan işçilerin maaşlarının bu seviyeye çıkarıldığını belirtti.

Işıkhan, "Amacımız, toplu iş sözleşmesini bir an önce tamamlayarak kamu işçilerimizin hak ettikleri artışları almasını sağlamaktır," diyerek açıklamalarını tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, işçi kesimine, bu yılın ikinci 6 ayı için temmuz-aralık dönemi enflasyon oranının teklif edildiğini ancak teklifin, kamuoyuna farklı aksettirilerek kabul edilmediğini bildirdi. Bakan Işıkhan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.