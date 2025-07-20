Bakan Işıkhan'dan Muş'ta Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bakan Işıkhan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muş'ta düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, terörle mücadelenin ülkeye büyük maddi kayıplar yaşattığını belirterek, "Terörsüz Türkiye ile bu büyük gecikmeyi, bu büyük tahribatı da durduruyoruz. Terörsüz Türkiye vizyonu tam da bunun için var," dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Andı

Işıkhan, ayrıca 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri andı. "Rabb'im o gece FETÖ'cü alçaklara geçit vermeyen tüm şehitlerimizin makamını ali eylesin," diyen Işıkhan, acının ve cesaretin hala taze olduğunu vurguladı.

Tarihi Bir Süreç Başladı

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin terör belasıyla mücadelede tarihi bir döneme girdiğini belirterek, "Türkiye, 40 yılı aşkın bir süredir başına dert olan terörle mücadelede yeni bir kapı açmıştır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türk, Kürt ve Arap’ın kardeşliğini vurguladı ve birliğin önemini dile getirdi.

Ekonomik Kaybı Vurguladı

Işıkhan, "Bugüne kadar terörün maliyeti 2 trilyon dolara yakın oldu. Bu kaynak, eğitim ve teknolojiye harcanmış olsaydı, bugün Türkiye daha ileri seviyede olurdu," dedi. Terörsüz Türkiye ile birlikte üretim ve istihdamda önemli artış yaşanacağını da sözlerine ekledi.

Gelecek için Umut Verdi

Bakan, "Bugünün dünden, yarının da bugünden daha güzel olacağını" söyleyerek, ülkenin geleceği için birlikte çalışma mesajı verdi. Muş’a özel olarak 500 İşgücü Uyum Programı kontenjanı ayrıldığını belirtti. Program, tüm şehirlerde başarıyla sürdürülmekte.

Programa, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve diğer partililer katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muş'ta AK Parti İl başkanlığınca öğretmenevinde düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muş'ta AK Parti İl başkanlığınca öğretmenevinde düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı"na katılarak konuşma yaptı.