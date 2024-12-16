Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar: 2024 Yılı İçin Yeni Hedefler

Bakan Işıkhan, Emekliler Yılı'nı Değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları' programında yaptığı konuşmada, 2024 yılını tarihi bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirtti. Işıkhan, önümüzdeki yıllarda da çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında yeni hedef ve programlar geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Emeklilere Teşekkür ve Minnet İfadesi

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle bu yılın 'Emekliler Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu kararın emeklilere olan bir teşekkür ve minnet ifadesi olduğunu dile getirdi. Emeklilerin, ülkenin geçmişine, bugününe ve yarınına sunduğu katkılar için takdirlerini belirten Işıkhan, bu yıl içinde sosyal, kültürel ve akademik alanlarda önemli projeler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Emeklilere Özel Hizmetler

Bakan, ulaştırma, haberleşme, kültürel geziler ve alışveriş indirimleri gibi birçok kampanyayı emeklilerin hizmetine sunduklarını, 81 ilde emekli masaları kurduklarını ve emekliler için 'emekli danışmanları' tahsis ettiklerini açıkladı. Işıkhan, emeklilerin hayatını kolaylaştırmak ve mutluluğunu artırmak amacıyla bu hizmetleri gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci

Işıkhan, siyasete kurban edilemeyecek olan sosyal güvenliğin, toplumsal huzuru sağlayan en önemli unsur olduğunu belirtti. 2002 yılından itibaren Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde gerçekleştirdikleri reformların, uluslararası standartların ötesine geçtiğini söyledi. Bakan, emeklilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma oranının kalitesinin arttığını ifade etti.

Gelecek İçin Vizyon

Bakan Işıkhan, önümüzdeki yıllarda emekliler için yeni hizmetlerin hayata geçirileceğini belirterek, 2024'te sosyal güvenlik alanında daha fazla projeye imza atacaklarını duyurdu. Emeklilerin sağlıklı, huzurlu ve uzun bir yaşam sürmelerini temenni eden Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Emekliler Yılı' başta olmak üzere milletin geleceğini şekillendiren projeleri için teşekkür etti.