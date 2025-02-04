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Bakan Işıkhan'dan Ulusal İstihdam Stratejisi Vurgusu

Bakan Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi ile iş gücü piyasasının etkinliğini artırmayı ve işsizliği azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:04
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İstihdam Stratejisi Vurgusu

Bakan Işıkhan'dan Ulusal İstihdam Stratejisi Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejisi'nin temel amaçları, iş gücü piyasasının etkinliğini artırmak, işsizliği azaltmak, iş gücünün becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek olarak sıralanabilir." dedi.

Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Çalışıyoruz

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin bağımsızlığını pekiştirmek ve refah seviyesini artırmak adına daha fazla çalışmanın ve üretmenin gerekliliğine dikkat çekti. Son bir yıl içerisinde, istihdam verilerinde tarihi zirveler yakaladıkları bilgisini paylaşarak, ülkenin geleceği için attıkları adımların önemini vurguladı.

Dijitalleşme ve Yapay Zeka ile Dönüşüm

Işıkhan, çalışma hayatının dijitalleşme ve yapay zeka ekseninde hızla değiştiğini belirterek, uzaktan çalışmaya yönelik hukuki çerçevenin güçlendirilmesi ve dijitalleşmenin getirdiği risklerin yönetilmesinin önemine değindi. Bu sürecin, sosyal güvenlik sistemlerini de etkilediğini ifade etti.

Kalkınma ve Refah, Milli Bir Meseledir

Vedat Işıkhan, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemine yönelik politikalarının yeniden yapılandırılmasının gelecek nesillere daha sağlam bir miras bırakmak açısından kritik olduğunu kaydetti. Çalışanların refahını ve sosyal adaleti gözeten politikaların öncelik kazanacağını belirterek, “Kalkınma ve refah, milli bir meseledir.” ifadesini kullandı.

2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi

Bakan, 2025-2028 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, stratejinin dört temel politika alanını sıraladı: Yeşil ve Dijital Dönüşüm, Kapsayıcı İstihdam, Sosyal Koruma-İstihdam İlişkisi ve Kırsal Bölgelerde Sürdürülebilir İstihdam.

Bakan Işıkhan, bu politikaların gençler ve tüm vatandaşlar için yeni kapılar açacağına dikkat çekti ve belirlenen 90 eylem maddesinin, 12. Kalkınma Planı ile uyumlu olarak titizlikle hazırlandığını ifade etti. Hedeflerinin, güçlü bir Türkiye inşa etmek olduğunu sözlerine ekledi.

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