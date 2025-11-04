Bakan Işıkhan Doha’da Almanya Bakanı Barbel Bas ile Görüştü — İşgücü Anlaşması ve 8. Ortak Çalışma Grubu

Bakan Işıkhan Doha’da Almanya Bakanı Barbel Bas ile Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen II. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu. Zirveye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte katılan Işıkhan, zirve programı ve ikili görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zirveye İlişkin Açıklama

Işıkhan, zirveye dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Zirve boyunca Bakanlığımızın çalışma alanlarını, küresel alanda gündeme gelen konuları ve ülkemizin politikalarını ele alacak, mevkidaşlarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla daha adil bir dünya inşası için yürüttüğümüz mücadelemizi aktaracağız.”

İkili Görüşmede İşgücü Anlaşması ve Ortak Çalışma Grubu

Doha'da gerçekleştirilen ikili görüşmede Işıkhan, Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ile bir araya geldi. Işıkhan sosyal medya paylaşımında, “Geçtiğimiz günlerde 64. yıl dönümünü andığımız Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması’nın tarihi önemini değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız 8’inci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı’nı ve ortak faaliyetlerimizi ele aldık” ifadelerini paylaştı.

Görüşmede İşgücü Anlaşmasının taşıdığı tarihsel önem ile iki ülke arasındaki ortak çalışma ve koordinasyon adımları ön plana çıktı.

