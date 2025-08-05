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Bakan Işıkhan, Güney Afrika'da İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güney Afrika'da önemli ikili görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 12:50
Bakan Işıkhan, Güney Afrika'da İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güney Afrika'da gerçekleştirilen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı sırasında önemli ikili görüşmelere imza attı.

Bakan Işıkhan, ilk olarak Singapur İşgücü Bakanı Tan See Leng ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işgücü politikaları ve işbirliği olanakları üzerinde duruldu. Daha sonra Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Alison McGovern ile de ayrı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlık bürokratlarının da katıldığı bu görüşmelerde, işgücü piyasaları ve istihdam konularında karşılıklı deneyim paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

Bu ikili görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası işgücü işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 4), G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 4), G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için gittiği Güney Afrika'da Singapur İşgücü Bakanı Leng (sağ 3) ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 4), G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 4), G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için gittiği Güney Afrika'da Singapur İşgücü Bakanı Leng (sağ 3) ile bir araya geldi.

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