Bakan Işıkhan, İzmir İl Danışma Meclisi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Işıkhan, İzmir İl Danışma Meclisi'nde Açıklamalarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'deki AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli konulara değindi. Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarının, geçen seçimden sonraki iki ay içinde 96 milyar liradan 120 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Bu durumun çoğunlukla CHP'li belediyelerde yaşandığını vurguladı.

SGK Borçları ve Belediyecilik Üzerine Eleştiriler

Işıkhan, "Kimse kusura bakmasın, SGK olarak borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çocuklarımızın, emeklilerimizin geleceğini riske atamayız," dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun son beş yılda 885 kat arttığını ve AAC Partisi'ne devredilen borçların sorumlusunun CHP'nin yönetimi olduğunu belirtti.

Körfez Kirliliği ve Balık Ölümleri

Bakan Işıkhan, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine de dikkat çekerek, "Körfez, kokudan geçilmiyor. Çevre Bakanlığımız, balık ölümlerinin körfezdeki kirlilik ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını açıkladı. CHP zihniyeti, halkın yaşam alanlarına saygı duymuyor," şeklinde konuştu.

Su Ürünleri Av Sezonu ve Balıkçılık

Bakan, bu gün başlayan su ürünleri av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, Ege Bölgesi'nin balık çeşitliliğine vurgu yaptı ve bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Sisteminin Önemi

Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin milli güvenlik meselesi olduğunu, gelecekteki nesillerin teminatı olarak gördüğünü belirtti.

Millete Hakaret Edenlerin Onur Konuğu Olması

Işıkhan, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda geçmişte ağır hakaretlerde bulunan bir şahsın protokolde yer almasına da tepkisini dile getirerek, "Halkımıza hakaret edenlerin CHP tarafından onur konuğu yapılmasını kınıyorum," ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, İzmir’in öncülüğünde Türkiye'nin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ5), partisinin bir otelde düzenlenen İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (solda), AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (sol2), AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı (sol3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sol4), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sol5), AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi (sağda), Mahmut Atilla Kaya (sağ2) ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sol 4) ile Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli (sol3) de katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ5), partisinin bir otelde düzenlenen İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (solda), AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (sol2), AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı (sol3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sol4), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sol5), AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi (sağda), Mahmut Atilla Kaya (sağ2) ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sol 4) ile Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli (sol3) de katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ5), partisinin bir otelde düzenlenen İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (solda), AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (sol2), AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı (sol3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sol4), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sol5), AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi (sağda), Mahmut Atilla Kaya (sağ2) ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sol 4) ile Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli (sol3) de katıldı.