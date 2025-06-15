Bakan Işıkhan, Mardin'de Kültür ve Kiraz Festivali'ne Katıldı

Bakan Işıkhan, Mardin'de 'Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen 17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne katıldı. Bakan Işıkhan, festivalde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet ve milletin el birliğiyle Mardin’in kalkınması için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.

Medeniyetlerin Buluşma Noktası

Işıkhan, Yeşilli'nin medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olarak önemini aktararak, festivalin kültürel zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

“Mardin, Yeşilli; insanlık tarihinin yazıldığı bir yerdir. Yeşilli, topraklarımızın bereketini ve potansiyelini yansıtan, maddi ve manevi değerleri koruyan bir ilçemizdir. Bu anlamda, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olmaya adaydır.” diyen Bakan Işıkhan, Mardin’i hak ettiği noktaya taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Mardin Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin’in sevginin, kardeşliğin ve birliğin en güzel şekilde yaşandığı bir şehir olduğunu ifade etti. Festivalde elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlanacak olmasının önemini vurgulayan Akkoyun, etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştireceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan, Gazze'ye bağışlanmak üzere hazırlanan yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantları gezdi. Festivalde AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de yer aldı. Mardin Diller ve Dinler Korosu'nun konser verdiği etkinlikte sanatçı Kıraç da sahne alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından Yeşilli Gençlik Merkezi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından Yeşilli Gençlik Merkezi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne katılarak konuşma yaptı.