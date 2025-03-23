Bakan Işıkhan Mardin'de 'Vefa İftarı' Programında Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen 'Vefa İftarı'na katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 20:46
Bakan Işıkhan Mardin'de 'Vefa İftarı' Programında Buluştu

Bakan Işıkhan'dan Vefa İftarı Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde gerçekleştirilen 'Vefa İftarı' programına katıldı. Bakan Işıkhan, kentteki temasları çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte yer aldı.

Hacı Ahmet Demir Sosyal Kültür Evi'nde gerçekleşen iftar programında konuşan Işıkhan, “AK Parti'ye, davamıza kuruluşundan bu yana gönül vermiş tüm yol arkadaşlarımıza emeklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberliğin Önemi

Ramazan dolayısıyla ülkeyi il il, ilçe ilçe gezdiklerini kaydeden Işıkhan, kendi baba ocağı olan Mardin'de hemşehrileri ile birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi. Ramazanın önemine vurgu yapan Işıkhan, şöyle devam etti:

“Söz konusu AK kadrolar olduğunda böyle özel günler, vefamızın, sadakatimizin ve yol arkadaşlığımızın pekiştiği zamanlara dönüşüyor.” Bakan, AK Parti'nin sorumluluklarının ötesinde bir vefa hareketi olduğunu belirterek, “Varlığını, kuruluş felsefesini ülkemizin ve milletimizin istikbaline adamış bir topluluk olarak bizi bugünlere getiren aziz milletimize duyduğumuz vefadır. Çeyrek asra yaklaşan bu zaman diliminde yürüyüşümüzü başarılarımıza başarı katarak sürdürüyoruz.” dedi.

Mardin ve diğer şehirler için en yüksek standartta hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Işıkhan, bu kardeşlik ve vefa buluşmasının millete ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Programa Katılım Yoğundu

İftar programına, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Muhammed Emin Saraç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve çok sayıda partili katıldı.

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