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Bakan Işıkhan Muş'ta Çalışma Hayatı Buluşmaları'nda Terörsüz Türkiye Vizyonunu Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları'nda önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 15:13
Bakan Işıkhan Muş'ta Çalışma Hayatı Buluşmaları'nda Terörsüz Türkiye Vizyonunu Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muş'ta düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında, Türkiye'nin önemli bir devrim sürecine girdiğini belirtti. Işıkhan, "Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz. Bu, milletin iradesiyle şekillenmiş Terörsüz Türkiye yürüyüşüdür. Bu, gerçek bir devrimdir." dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı'nın ardından Muş Valiliğine ziyarette bulundu. Valilik ziyaretinde, Vali Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Işıkhan, programda Muş'un bereketli topraklarını ve insanlarının Anadolu'nun özünü temsil ettiğini vurgulayarak, "İstiklal uğruna gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içenlerin yurdu olan Muş'un nice kahramanı, alimi, ozanı ve gönül insanını yetiştirdiğini" ifade etti. Bakan, Muş'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefine katkı sunduğunu ve eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

Işıkhan, Muş'taki istihdam oranının %39,5, işsizlik oranının %15,3 olduğunu belirterek, birçok vatandaşın iş bulma sürecinde İŞKUR aracılığıyla desteklendiğini söyledi. Özellikle İşgücü Uyum Programı kapsamında Muş'a 500 yeni kontenjanın sağlandığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, hükümetin yatırımcıların önünü açma çabalarını da vurgulayarak, "Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz. Bu, milletin iradesiyle şekillenmiş Terörsüz Türkiye yürüyüşüdür. Bu, gerçek bir devrimdir." dedi. Devletin eşitlik duygusuyla tüm bölgeleri kucakladığını belirten Işıkhan, Türkiye'nin artık barışın sesiyle yankılandığını ifade etti.

Işıkhan, "Milletimiz bize 'Artık kavgayı bırakın, yaraları sarın.' dedi. Biz de bu çağrıya kulak verdik. Türkiye bugün artık kabuk değiştiriyor. Güvenlik tehdidiyle değil, kalkınma hedefi ile anılıyor," şeklinde konuştu.

Muş Valisi Çakır, Bakan Işıkhan'ı kentte ağırlamaktan onur duyduklarını belirtirken, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik ekonomik desteklerin önemine değindi. Programa, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile iş insanları katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı Sosyal...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı Sosyal...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.

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