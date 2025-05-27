DOLAR
38,98 0,11%
EURO
44,34 0,39%
ALTIN
4.129,32 1,36%
BITCOIN
4.266.491,11 0,03%

Bakan Işıkhan ve HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Kadın İstihdamı İçin Önemli Görüşme

Bakan Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ile kadın istihdamını artırma hedeflerini görüştü.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:00
Bakan Işıkhan ve HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Kadın İstihdamı İçin Önemli Görüşme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta yapılan bu görüşmenin esas amacının kadın istihdamını artırmak ve kadınların işgücüne katılımını desteklemek olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, toplantıda, çalışma hayatının her alanında kadınların yanında olduklarını ifade ederek, ücret eşitsizliği ve sosyal adalet konularında daha etkili politikalar geliştirme taahhüdünde bulundu. Kadınların ekonomik yaşamdaki yerlerinin güçlendirilmesi adına yürütülen projelere dikkat çekti.

İş gücünde kadınların daha fazla yer alması için hayata geçirilen programların önemini vurgulayan Işıkhan, geleceğe yönelik hedef ve projeleri de değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Dekoratif Beton Kemerin Yıkılmasıyla Hayatını Kaybeden Doktor ve Eşi İçin Tören Düzenlendi
2
Kırklareli'de İlhan Şeşen'in Şarkılarıyla Anma Töreni
3
Bakan Fidan: Türk-Rus İlişkilerinde Lider Diplomasisi Önem Taşıyor
4
Filistin'de İsrail Saldırısında Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Yaralandı
5
Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Dolu Tırın Sürücüsü Tutuklandı
6
Bakan Işıkhan ve HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Kadın İstihdamı İçin Önemli Görüşme
7
Şırnak'taki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!