Bakan Işıkhan ve HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Kadın İstihdamı İçin Önemli Görüşme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta yapılan bu görüşmenin esas amacının kadın istihdamını artırmak ve kadınların işgücüne katılımını desteklemek olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, toplantıda, çalışma hayatının her alanında kadınların yanında olduklarını ifade ederek, ücret eşitsizliği ve sosyal adalet konularında daha etkili politikalar geliştirme taahhüdünde bulundu. Kadınların ekonomik yaşamdaki yerlerinin güçlendirilmesi adına yürütülen projelere dikkat çekti.

İş gücünde kadınların daha fazla yer alması için hayata geçirilen programların önemini vurgulayan Işıkhan, geleceğe yönelik hedef ve projeleri de değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.