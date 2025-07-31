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Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Çalışma Bakanı Işıkhan, yüzde 11'lik zam teklifinin arka planını anlattı, TÜRK-İŞ'in görüşmelere katılmamasının endişe yarattığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 11:20
Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Haftalardır süren gergin zam pazarlığı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada, milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren zam teklifinin arka planındaki hesaplamaları paylaştı. 30 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla gündeme gelen yüzde 11'lik zam teklifi, kamuoyunda düşük olarak algılanıyor. Ancak Bakan Işıkhan, bunun beklenen enflasyon oranı olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, yazılı açıklamasında, "Teklifimiz, gerçekleşmesi öngörülen enflasyona dayalıdır ve bu oran, kamuoyuna kasıtlı olarak eksik veya yanlış yansıtılmıştır. Amacımız işçimizi enflasyona ezdirmemektir," ifadesini kullandı. Ayrıca, yılın ilk altı ayı için önerilen yüzde 24'lük artışın ise o dönemin enflasyon beklentilerinin üzerinde olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte, Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından TÜRK-İŞ'in bu görüşmeye katılmaması, pazarlıkların geleceği hakkında endişeleri artırdı. TÜRK-İŞ'in, hükümetin teklifini yetersiz bulduğu ve daha sert bir pazarlık sürecine hazırlandığı iddia ediliyor.

Bakan Işıkhan, enflasyon oranlarına dair açıklamalarının yanı sıra hükümetin ekonomik perspektifine de değindi. "Çalışma barışını korumak, işçilerimizin alım gücü kadar önemlidir," diyen Işıkhan, bütçe imkanlarının zorlanmadan, adil bir artış hedeflediklerini ifade etti.

Son olarak, geçmiş dönemlerde yapılan iyileştirmeleri hatırlatan Bakan, 2023-2024 dönemi için brüt ücreti 15.000 TL'nin altında olan kamu işçilerinin maaşlarının bu seviyeye yükseltildiğini belirtti ve "O gün başlattığımız refah çizgisini bugün daha da ileriye taşımak en büyük hedefimizdir," şeklinde konuştu.

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