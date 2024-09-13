Bakan Kacır G20 Dijital Ekonomi Toplantısı'nda Önemli Konuşmalar Yapacak

Bakan Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na Katılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'da bulunuyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, Kacır burada çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel Fick ile bir araya geldi.

İki Ayrı Oturumda Konuşma Yapacak

Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı çerçevesinde iki önemli oturumda konuşma yapacak. Bu oturumlar, "Dijital Kapsayıcılık, Evrensel ve Anlamlı Bağlanabilirlik" ve "Dijital Devlet-Güvenilir ve Kapsayıcı Dijital Kamu Altyapısı İnşa Etmek" ve "Çevrim İçi Bilgi Bütünlüğü ve Dijital Ekonomide Güven" gibi temaları kapsıyor. Ayrıca "Sürdürülebilir Kalkınma ve Eşitsizliklerin Giderilmesi İçin Yapay Zeka" konuları da ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.