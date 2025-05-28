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Bakan Kacır, Öğrencileri Bilimsel Girişimlere Teşvik Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ödül töreninde gençlerin bilimle ilgisini vurguladı ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki ilerlemesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 14:25
Bakan Kacır, Öğrencileri Bilimsel Girişimlere Teşvik Etti

Bakan Kacır'dan Bilim ve Teknoljiye Teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bu yıl, TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalara 57 bin 932 öğrencinin katıldığını belirten Kacır, toplam 36 bin 504 projenin değerlendirildiğini ifade etti. Bu verilerin, gençlerin bilim alanında ne kadar aktif olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bilim ve Teknolojideki Büyüme

Bakan Kacır, konuşmasında, bilim ve teknolojinin ülkelerin ekonomik dinamiklerini nasıl etkilediğine ve bu alanda elde edilen kazanımların bağımsızlık ve küresel etkinlik için belirleyici olduğuna dikkat çekti. Son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli adımlar atıldığını ifade eden Kacır, 'Teknoloji geliştiren ve üreten Türkiye'yi inşa ettik' dedi.

Gençlerin Hayalleri Gerçek Oluyor

Kacır, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ ve Şakir Zümre gibi öncü isimlerin yarım kalan hayallerinin günümüzde gençler tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. 'Merak eden, sorgulayan, üreten bir toplumun temellerini atıyoruz' diyen Kacır, gençlere cesaret vermek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Ödül Törenindeki Başarılar

Bakan Kacır, bu yıl düzenlenen Bilim Olimpiyatları'na katılan gençlerin kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla, Türkiye’nin yetenek havuzunu zenginleştirdiğini söyledi. 'TEKNOFEST kuşağımız için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz' diyerek öğrencilerin başarılarına olan inancını dile getirdi.

Geleceğe Yönelik Planlar

TÜBİTAK’ın sağladığı çeşitli destek programları ile gençlerin bilimsel araştırma yapma becerilerini geliştireceklerine de değinen Kacır, 'Milli teknoloji atölyelerinde öğrencilerimiz birlikte projeler geliştirecek' ifadelerini kullandı.

Çalışmaların Önemi

Öğrencilere hitaben konuşan Kacır, 'Aldığınız ödül önemli değil, asıl olan ortaya koyduğunuz emek ve inançtır' dedi. Gençleri Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye davet eden Kacır, 'Yorulmadan çalışmaya ve engelleri aşmaya var mısınız?' sorusunu sorarak, sözlerinden olumlu yanıt aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

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