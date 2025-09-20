Bakan Kacır TEKNOFEST İstanbul'da AA Standını Ziyaret Etti

Ziyaret ve Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da Anadolu Ajansı standını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kacır, "Anadolu Ajansı'mız, bütün dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu, savunma sanayisinde ve diğer alanlarda elde..." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı standındaki görüşme, fuarın medyadaki rolüne dikkat çekti.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), TEKNOFEST İstanbul'da AA standını ziyaret etti. Bakan Kacır, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (sağda) ile TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen dron yarışlarına ilişkin sohbet etti.