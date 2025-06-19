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Bakan Kacır: Türkiye, Uzayda Güçlü ve Bağımsız Bir Oyuncu Olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki gelişmeleri ve milli projeleri vurguladığı konuşmasında, savunma sanayindeki atılımların önemini ifade etti.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 12:14
Bakan Kacır: Türkiye, Uzayda Güçlü ve Bağımsız Bir Oyuncu Olacak

Bakan Kacır, 'Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu'nda Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu'nda yaptığı konuşmada, bölgedeki sıcak çatışmaların, ülkelerin kendi teknoloji ihtiyaçlarını karşılamanın önemini gözler önüne serdi. Kacır, 'Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yeni hamlelerle, hiçbir ülkenin Türkiye'ye karşı en ufak bir saldırı düşüncesini aklından bile geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine ulaşacağız.' ifadelerini kullandı.

Uzay Teknolojilerinde Yeni Bir Dönem

TÜRKSAT tarafından düzenlenen forumda Kacır, son 20 yılda fırlatma maliyetlerinde yaşanan büyük düşüşün, uzay çalışmalarında yeni bir dönem açtığını belirtti. 80'den fazla ülkenin farklı alanlarda uzay bilimi ve teknolojilerine yatırım yaptığını vurguladı.

Uydu Teknolojisinde Yenilikçi Gelişmeler

Kacır, uydu sektörünün hızla değiştiğine dikkat çekerek, 'Düşen fırlatma maliyetleri ve tek roketle çoklu uydu gönderim imkanları, uydu sektöründe yenilikçiliğin ivme kazanmasını sağlıyor.' dedi. Küçük ve mikro uyduların, özel sektör ve girişimcilik ekosistemleri için yeni bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Yeni Projeler: Türksat 6A ve Türksat 7A

Bakan Kacır, özel sektör öncülüğünde hayata geçirilen projelerin, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde devrim niteliğinde gelişmelere yol açtığını belirtti. Kacır, geçtiğimiz ay Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine giren GÖKTÜRK 2B uydusunun, yüzde 90'ın üzerindeki yerlilik oranıyla üretildiğine değindi.

Milli Uydu Şirketi Kurulacak

Kacır, uydu geliştirme alanında 'milli uydu şirketi' için son aşamalara gelindiğini duyurdu. Mühendislik kabiliyetleri ve insan kaynağı ile küresel rekabet gücüne sahip olacak şirketin, Türkiye’yi uydu pazarında güçlü bir oyuncu haline getireceğini savundu.

Teknolojik Bağımsızlık İçin Atılımlar

Kacır, savunma sanayisinin güçlenmesiyle birlikte Türkiye’nin masada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini belirterek, uzaydaki varlıklarını milli ve özgün teknolojilerle kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. 'Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi'nin kurulmasıyla teknolojik bağımsızlıklarını artıracaklarını vurguladı.

Uzay Ekosistemine Yön Verecek Adımlar

Türkiye'nin uzay alanındaki AR-GE ve mühendislik kabiliyetlerini daha ileri taşımayı hedefleyen projelerin destekçisi olacaklarını belirten Kacır, 'Türkiye, birlikte çalışabileceğiniz en güvenilir ortaktır. Ama asla sadece ürün satılacak bir müşteri değiliz.' dedi. Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojileri alanındaki hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.

TÜRKSAT tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu...

TÜRKSAT tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu", Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, forumda konuşma yaptı.

TÜRKSAT tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu...

TÜRKSAT tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu", Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, forumda konuşma yaptı.

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