Bakan Kemal Memişoğlu Samsun Şehir Hastanesi'ni İnceledi — Kasım Ayı Açılış Talimatı

Bakan Kemal Memişoğlu Samsun Şehir Hastanesi'nde İnceleme Yaptı

Hastanenin kasım ayında açılması için talimat verildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun'da tamamlanma aşamasına gelen Samsun Şehir Hastanesinde incelemede bulundu.

Bakan Memişoğlu, beraberindekilerle Samsun'un Canik ilçesinde yapılan hastanede yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnceleme sırasında hastanenin kasım ayında açılması için ilgililere talimat verdi.

Memişoğlu, ziyaret kapsamında ayrıca Samsun Cerrahi Aletler Müzesi'ni gezdi ve cerrahi alet üreticisi firma yetkilileriyle bir araya geldi. Firma yetkililerinin isteklerini dinleyen Memişoğlu, Samsun Medikal İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru'dan müze hakkında bilgi aldı.

İnceleme ve ziyaretlere; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Samsun'da tamamlanma aşamasına gelen şehir hastanesinde inceleme yaptı.