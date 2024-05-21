Bakan Koca’dan ‘onaylı randevu sistemi’ ile ilgili açıklama: “Katılım oranı arttı”

Onaylı randevu sistemi, 13 Mayıs Pazartesi itibari ile hastanelerde uygulanmaya başlamıştır. Yaklaşık olarak 1 haftadır uygulanmakta olan bu sistemle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, alınan randevulara katılım oranının artmış olduğunu belirtti.

Açıklamasında Bakan Koca, “Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Daha önceki sistemde, son dakika iptalleri oluyordu ve kapasitenin yüzde 30’u kullanılamıyordu. Ancak şimdi randevulara sadakat oranı artmış durumda” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yeni sistemle ilgili olarak bir aylık sonuçların Sağlık Bakanlığı'nda yapılacak Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağını ve değerlendirme sonuçlarının toplantı sonrasında kamuoyu ile paylaşılacağını da belirtti.

Yeni sisteme göre vatandaşların, almış oldukları randevuları bir gün önce saat 20.00’e kadar onaylaması ya da randevuya gidemeyeceğini belirtmesi gerekiyor.