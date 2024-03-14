Bakan Koca'nın zor anları; 'Emekli maaşları ne olacak bakanım' diye soruldu ve..

Emekliye Seyyanen Zam Beklentisi Artıyor: Yeni Gelişme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Geldi



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir vatandaş arasında geçen diyalog, emekliye seyyanen zam beklentilerini güncelleyerek gündeme taşıdı. Ankara Mamak Devlet Hastanesi ziyareti sırasında yaşanan diyalogda, bir vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna Bakan Koca'nın "Reis gereğini yapacak" yanıtı dikkat çekti. Bu açıklama, emeklilerin Temmuz ayında yapılacak enflasyon zammını beklerken umutlarını canlı tuttuğunu gösterdi.

Sağlık Bakanı Koca, Mamak'ta Esnaf ve Hastalarla İç İçe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Mamak Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalarla ve hasta yakınlarıyla sohbet etti. Hastanede tedavi görenlerin durumları hakkında bilgi alan Koca, daha sonra Mamak esnafını ziyaret etti. Esnaf ve müşterilerle sohbet eden Bakan Koca, vatandaşların sorularına da yanıt verdi.

Reis'ten Emeklilere Zam Sözü: Umutlar Yeniden Canlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir vatandaşın emekli maaşı zammıyla ilgili sorusuna verdiği "Reis gereğini yapacak" yanıtı, emekliler arasında umutları yeniden canlandırdı. Temmuz ayında enflasyon zammıyla birlikte emekli maaşlarının artması beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklileri unutmayacağına dair verdiği söz, umutların artmasına neden oldu.

Bekleyiş Devam Ediyor: Emeklilere Yeni Zam Müjdesi Yolda mı?

Emeklilerin Temmuz ayındaki zam beklentisi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin durumunu göz ardı etmeyeceğine dair sözleri, milyonlarca emekliyi umutlandırdı. Şimdi gözler, Temmuz ayında yapılacak enflasyon zammına çevrildi.