Bakan Kurum: 2025 Sonuna Kadar Türkiye Genelinde 453 Bin Konut Teslimi

İndere'de inceleme ve proje değerlendirmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da İndere deprem konutlarında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri olarak gösterilen İndere bölgesinde 5 milyon metrekarelik alanda inşa edilen konutlar ve ticari alanların hızla yükseldiğini belirten Kurum, açıklamalarına şehitlere rahmet dileyerek başladı.

Bakan Kurum, "Yeni Adıyaman’ın simgesi olan İndere’deyiz. Bu proje, Adıyaman’ın gurur tablosudur. Burada hem konutlarımız hem de bereket getirecek ticaret alanları yükseliyor. Adıyamanlı kardeşlerimizin hak ettiği yaşam standartlarını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Teslimatlar ve hedefler

Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 350 bininci deprem konutunun anahtar tesliminin yapılacağını hatırlatarak, büyük bir eşiğin daha aşılacağını söyledi.

Adıyaman özelinde ise şu ana kadar 38 bin yeni yuva ve iş yerinin teslim edildiğini, yılsonuna kadar 43 bin bağımsız bölümün tamamlanacağını ve böylece Adıyaman merkezde teslim edilmemiş konut kalmayacağını ifade etti.

Kurum, Türkiye genelinde de "2025 yılı sonuna kadar 453 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Eleştirilere yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem konutlarına yönelik eleştirilerine de değinen Kurum, sahadaki çalışmaların en büyük cevap olduğunu belirterek, "Biz cevaplarımızı yalan yanlış bilgilerle değil, icraatlarımızla veririz. 300 bin konutu teslim ettik, yarın 350 bini teslim edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler; çünkü sahada daha görecekleri çok eser var. Ya milletimizin bu başarısına ortak olacaklar, devletleriyle gurur duyacaklar. Ya da deprem bölgesinden başlamak üzere 86 milyonun karşısında mahpus olacaklar. Biz kararı kendilerine bırakıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışması olduğunu, nasıl sırtı yere gelmez bir gücü olduğunu, tüm dünyaya göstermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Bakan Kurum’a Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve beraberindeki heyet eşlik etti.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ADIYAMAN’IN İNDERE DEPREM KONUTLARINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK PROJEDEKİ SON DURUMA İLİŞKİN KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.