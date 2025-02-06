Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda Geleceğe Dair Umut Verdi

Bakan Kurum, Adıyaman'da Anma Programında Konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Adıyaman'da düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, hatırlamanın önemine vurgu yaptı.

Devletin Seferberliği ve Yeniden Yapılanma Süreci

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem sonrası seferber olduklarını ve milletin yeniden ayağa kalktığını gördükçe gurur duyduğunu ifade etti. “Cumhurbaşkanımız, o zor günlerde bize, ‘Bu yuvaları yeniden biz yapacağız’ demişti. Bu şerefli vazifeyi aldık ve çok çalıştık,” dedi.

Yeniden Ayağa Kalkışı Sembolize Eden Anadolu Karanfili

Bugün, yeniden ayağa kalkışın sembolü olarak seçilen Anadolu Karanfili ile 11 ilden 11 aileye yeni yuvalarının anahtarlarını teslim edeceklerini aktaran Bakan Kurum, Türk milletinin dayanışmasını ve ortak mücadelelerini vurguladı.

“Dertliyiz, Çalışmanın Sona Ermesi Yok”

Kurum, “6 Şubat, Türk tarihinin en uzun gecelerinden biriydi. Bize düşen yük ağırdı ama biz buna muhteşem bir dayanışma ile cevap verdik.” dedi. Bugüne kadar 201 bin konut teslim edildiğini hatırlatarak, “Ama biz dertliyiz. 453 bin konutu süratle yapacak ve evine gitmeyen tek bir kişiyi bırakmayacağız.” şeklinde konuştu.

Ticaret ve İstihdamın Yeniden Güçlenmesi

Bakan Kurum, ticaretin ve sanayinin eski gücüne kavuşması için gerekli adımları atacaklarını ve 11 ildeki nüfusun önemli bir kısmının yeni yuvalara kavuşacağını belirtti.

Geleceğe Dair Vaatler ve Birlikte Buluşma Umudu

Kurum, büyük mücadelenin rehberinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, 182 bin işçi ve mühendisle birlikte çalışacaklarını, bir gün Adıyaman'da, Hatay'da, Malatya'da yeniden bir araya geleceklerini sözlerine ekledi. “Gündüzü rahat geçirmeyeceğiz, durmadan çalışacağız,” diyerek halkına umut verdi.