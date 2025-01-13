Bakan Kurum, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı'nın oylamasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:07
Bakan Kurum, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan AA'ya Destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, ajansın toplum üzerindeki önemine vurgu yaptı.

Ajansın Rolü Önemli

Kurum, “Anadolu Ajansı her alanda bizim yanımızda. Sahada, depremde, selde, heyelanda en doğru bilgiyi, en hızlı aktarabilmek adına hem ülkemizde hem de uluslararası arenada büyük bir görev üstleniyor.” ifadesiyle, AA'nın kriz anlarında sağladığı bilgi akışının kritik olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, Anadolu Ajansı'nın sadece haber paylaşımıyla değil, toplumsal olaylarda sağladığı güvenilir veri ve analizlerle de önemini artırdığını ifade etti. Bu tür organizasyonların da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

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Bakan Kurum, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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