DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,45 0,21%
ALTIN
4.440,61 -0,07%
BITCOIN
4.741.754 0,55%

Bakan Kurum Adıyaman'da: Deprem Bölgesindeki Çalışmalar Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki deprem sonrası projeleri anlattı ve kararlılık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 15:48
Bakan Kurum Adıyaman'da: Deprem Bölgesindeki Çalışmalar Sürüyor

Bakan Kurum Adıyaman'da Açıklamalarda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da gerçekleştirdiği incelemelerde, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır, başarısız olmamızı bekleyen kim varsa hep birlikte kaybetmiştir." diyerek Türkiye’nin dayanışma gücünü vurguladı.

Emlak Konut Meydan Projesi İncelemesi

Kurum, Emlak Konut Meydan Projesi alanında konut ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası gazetecilere bilgi veren Bakan, depremin ardından yerinde hizmet anlayışıyla sürekli sahada olduklarını belirtti. "Meydan Projesi alanındaki konut ve dükkanların tamamlandığını ve kısa sürede yerleşimin başlayacağını" ifade etti.

Bakan Kurum, ayrıca Kent Meydanı ve Çarşı Projelerinin ilk etabının tamamlandığını ve bölgenin ticaretine büyük katkı sunacağını belirtti. "Adıyaman'a bu özel mekanda yeni hatıralar birikecek." dedi.

Gölbaşı İmar Tescili

Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirdikleri imar tescil işlemlerinin de tamamlandığını söyleyen Bakan Kurum, "İmar planlama ve imar uygulama çalışmalarını yürütüyoruz. Gölbaşı’nda 450 hektarlık alanda imar faaliyetlerimizi tamamladık." diyerek, vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Gelecek Vizyonu

Kurum, deprem bölgelerindeki şehirlerin yeniden inşası için verdikleri mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı. "Her şehrimiz küllerinden yeniden doğsun" diyen Bakan, şunları söyledi: "Deprem bölgesine gelen ve bu süreçte destek veren herkesin bu duyguyu anlaması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti, güçlü bir devlettir ve biz milletimizin güveniyle yola devam edeceğiz."

Son olarak, Türkiye'nin gücünün inkar edilemeyeceğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Kimse bu yolda ilerlememizi gölgede bırakmaya muktedir olamaz." ifadelerini kullandı. Programa Adıyaman Valisi Osman Varol ve AK Parti Adıyaman milletvekilleri de katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Adıyaman'daki Emlak Konut...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Adıyaman'daki Emlak Konut Meydan Projesi alanındaki konut ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Adıyaman'daki Emlak Konut...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Adıyaman'daki Emlak Konut Meydan Projesi alanındaki konut ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor
2
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu
4
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
6
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
7
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış