Bakan Kurum Adıyaman'da: Deprem Bölgesindeki Çalışmalar Sürüyor

Bakan Kurum Adıyaman'da Açıklamalarda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da gerçekleştirdiği incelemelerde, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır, başarısız olmamızı bekleyen kim varsa hep birlikte kaybetmiştir." diyerek Türkiye’nin dayanışma gücünü vurguladı.

Emlak Konut Meydan Projesi İncelemesi

Kurum, Emlak Konut Meydan Projesi alanında konut ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası gazetecilere bilgi veren Bakan, depremin ardından yerinde hizmet anlayışıyla sürekli sahada olduklarını belirtti. "Meydan Projesi alanındaki konut ve dükkanların tamamlandığını ve kısa sürede yerleşimin başlayacağını" ifade etti.

Bakan Kurum, ayrıca Kent Meydanı ve Çarşı Projelerinin ilk etabının tamamlandığını ve bölgenin ticaretine büyük katkı sunacağını belirtti. "Adıyaman'a bu özel mekanda yeni hatıralar birikecek." dedi.

Gölbaşı İmar Tescili

Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirdikleri imar tescil işlemlerinin de tamamlandığını söyleyen Bakan Kurum, "İmar planlama ve imar uygulama çalışmalarını yürütüyoruz. Gölbaşı’nda 450 hektarlık alanda imar faaliyetlerimizi tamamladık." diyerek, vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Gelecek Vizyonu

Kurum, deprem bölgelerindeki şehirlerin yeniden inşası için verdikleri mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı. "Her şehrimiz küllerinden yeniden doğsun" diyen Bakan, şunları söyledi: "Deprem bölgesine gelen ve bu süreçte destek veren herkesin bu duyguyu anlaması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti, güçlü bir devlettir ve biz milletimizin güveniyle yola devam edeceğiz."

Son olarak, Türkiye'nin gücünün inkar edilemeyeceğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Kimse bu yolda ilerlememizi gölgede bırakmaya muktedir olamaz." ifadelerini kullandı. Programa Adıyaman Valisi Osman Varol ve AK Parti Adıyaman milletvekilleri de katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Adıyaman'daki Emlak Konut Meydan Projesi alanındaki konut ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulundu.

