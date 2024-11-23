Bakan Kurum, Adıyaman'da Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Bakan Kurum, Adıyaman'ı Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Son Durum Değerlendirildi

Bakan Kurum, kentteki beşinci ziyaretini gerçekleştirerek Valilik'teki İl Koordinasyon Toplantısı'nda şehirdeki son duruma dair bilgi aldı. Toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Bakanlık bürokratları katıldı. Ancak, Japonya'da bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere toplantıya iştirak edemedi.

Depremzede İş Yerleri ve Evler

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonucunda Adıyaman'da şu ana kadar 17.713 ev ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar teslimat sayısının 30.000'e yükseleceği, gelecek yılın sonunda ise bu sayının 42.136'ya ulaşması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol (sol 2), milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Bakanlık bürokratları iştirak etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol (sol 2), milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Bakanlık bürokratları iştirak etti.