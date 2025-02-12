Bakan Kurum, CHP'li Vekillerle Kentsel Dönüşüm ve Deprem Görüşmesi Yaptı

Bakan Kurum, CHP'li Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarıyla Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu buluşmanın detaylarını paylaştı.

Görüşmenin Ana Başlıkları

Bakan Kurum, açıklamasında şunları ifade etti: "Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve belediye başkanlarını Bakanlığımızda ağırladık. Deprem bölgesindeki son durumu, diğer illerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldık. Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için işbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Bu buluşma, Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm projelerinin ve deprem sonrası yapılan çalışmaların daha da geliştirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.