Bakan Kurum, COP29'da Türkiye’nin İklim Stratejisini Açıkladı: Yenilenebilir Enerji Hedefi %50

Bakan Kurum, COP29'da Türkiye’nin İklim Yol Haritasını Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye'nin İklim Yol Haritası'nı duyurdu. Bakan Kurum, "Birincil enerjide yenilenebilir enerjinin payını %50'ye, nükleer enerjinin payını ise %30'a çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

İklim Finansmanı ve Türkiye'nin Hedefleri

Kurum, COP29'un küresel çapta somut adımlar atılması için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Türkiye'nin iklim finansmanı konusundaki duruşunu vurgulayan Kurum, "İklim finansmanın kesintisiz olarak sağlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele açısından kritik öneme sahiptir." şeklinde konuştu.

Kurum, ayrıca Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine dayanarak, son elli yılda 11 binden fazla hava, iklim veya su ile bağlantılı afet yaşandığını belirterek, "Bu dönem içerisinde 2 milyonun üzerinde can kaybı ve 4.5 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandı." ifadelerini kullandı.

Uzun Dönem Stratejisi ve Emisyon Hedefleri

Bakan Kurum, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyaya ilan edilen kararlılığın en yüksek belgesi olduğunu ifade etti. "Uzun Dönemli İklim Stratejimizin hazırlık sürecini kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katkılarıyla yürüttük." dedi.

Bakan, Türkiye'nin toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji payını %59'a yükselttiğini belirterek, "Böylece ulusal çapta kullanacağımız enerjinin yaklaşık %80'ini karbonsuz hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Ulaşım ve Atık Yönetimi Projeleri

Kurum, 2035 yılı itibarıyla elektrikli araç sayısını 4.2 milyona ulaştıracaklarını ve elektrikli araç yerlilik oranını %75'e çıkaracaklarını dile getirdi. Ayrıca, atık sektöründe sıfır atık prensibi doğrultusunda geri dönüşüm oranlarını %70'e çıkaracaklarını bildirdi.

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı Adaylığı

Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim eyleminde bir köprü olacağını vurgulayarak, COP31 başkanlığına dair Türkiye'nin adaylığını tekrar gündeme getirdi. Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında iklim eylemini güçlendirecek adımlar atacağını ifade etti.

Gelecek Stratejileri

Kurum, tüm iklim değişikliği mücadelelerinde Türkiye'nin aktif rol alması gerektiğini belirterek, iklim finansmanına erişimin artırılacağı ve yenilikçi teknolojilerle iklim stratejisinin destekleneceğini açıkladı. Ayrıca, iklim kanununun bu yıl içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.